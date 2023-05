Une nouvelle réunion a eu lieu lundi entre le Collectifs Ultras Paris (CUP), en grève depuis mercredi dernier en raison de conflits avec le club, et la direction du Paris Saint-Germain, sans que la teneur des débats n’ait filtré de part et d’autre. Mercredi dernier, le Collectif Ultras Paris (CUP) a décidé de cesser provisoirement son activité en tribune au Parc des Princes et en déplacement à la suite d’une première réunion avec la direction du PSG.









« Les derniers évènements et l’état de nos relations communes avec la direction nous laissent penser que c’est la meilleure et unique solution susceptible de préserver un avenir commun », avaient notamment déclaré les Ultras dans un communiqué, critiquant également la « situation » et les résultats du club.

La refonte de « Ticketplace » réclamée par les ultras

Ils demandent notamment l’abandon du projet d’achat du Stade de France ou la refonte du site de reventes de billets officiels « Ticketplace », jugé responsable en partie du manque d’ambiance au Parc des Princes ces dernières saisons. Les ultras reprochent aussi au club d’avoir annulé leurs 450 billets pour le déplacement à Troyes (3-1), une punition collective après une manifestation menée par des supporteurs devant le domicile de Neymar et devant le siège du PSG à Boulogne-Billancourt.