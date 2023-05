La tribune Etang de Thau, du stade de foot de la Mosson, à Montpellier, est de nouveau fermée pour deux matchs et un avec sursis. Elle restera close jusqu’à la fin de la saison, Montpellier n’ayant plus que deux rencontres à disputer à domicile (le 14 mai contre Lorient et le 27 mai face à Nice).

Le 23 avril, lors de la réception de Rennes, plus d’une centaine de fumigènes avaient été allumés par les Armata Ultras. Le groupe de supporteur avait fêté ses 20 ans à l’aide d’un tifo géant retraçant l’histoire de l’association née en 2002. Avant, à la 20e minute, de craquer des fumigènes et lancer un feu d’artifice dans les tribunes, entraînant l’interruption de la rencontre par l’arbitre, Ruddy Buquet.

« Ne pas me faire péter trop de fumigènes quand même, ce serait sympathique »

Dans un message vidéo, le président du Montpellier Hérault Sport Club Laurent Nicollin avait tenu à leur souhaiter un bon anniversaire : « il y a vingt ans, vous étiez très casse-couilles, je le reconnais. C’était compliqué à gérer. Avec l’âge, on apprend à se reconnaître, à grandir, à évoluer. Je vois que l’aventure a continué, l’aventure s’est bien transformée, vous avez grandi, vous êtes de plus en plus grands ».

Sans trop y croire Laurent Nicollin leur avait demandé « si possible de ne pas me faire péter trop de fumigènes quand même, ce serait sympathique. Je sais que c’est votre spécialité mais bon voilà… Ça a toujours été des discussions qu’on a eues entre nous ». Un vœu pieux…

La tribune Etang de Thau avait été fermée pour six matchs à la suite des jets de fumigènes sur la pelouse sur la pelouse contre Nantes (0-3), le 15 janvier, et le déploiement de banderoles homophobes dimanche 15 janvier. Elle était rouverte pour ce match.