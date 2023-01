Rinat Akhmetov a toujours nourri le rêve secret de garder ses meilleurs joueurs pour alimenter ses ambitions européennes. Mais le président du Shakhtar Donetsk sait bien que tout ceci n’a guère de sens à l’heure de la guerre. Ce dernier s’est donc réjoui des 100 millions d’euros investis par Chelsea pour son joueur, Mykhaïlo Mudryk, et du bel avenir promis au jeune homme de 22 ans.

« Je suis heureux pour Mykhaylo et fier de lui, a-t-il fait savoir à travers un communiqué. Ce gars donne l’exemple, montrant que le talent et le travail acharné peuvent rendre l’impossible possible. Je suis absolument convaincu que l’Europe entière acclamera le brillant Mykhaylo. »

Akhmetov a un nouveau rêve. Jouer un amical contre Chelsea dans la Donbass Arena, prise au piège par le conflit, dans un Donetsk ukrainien. « Nous devons tout faire pour rapprocher ce jour. »

Soutien aux soldats de Marioupol

Dans cette optique, le patron du Shakhtar a lancé le projet « Heart of Azovstal », pour venir en aide aux soldats de Marioupol. « Ce projet est destiné à aider les défenseurs de Marioupol et les familles des soldats tombés au combat. Leurs actes de bravoure sont sans précédent dans l’histoire moderne. Ce sont eux, leur sacrifice et leur courage qui ont aidé à contenir l’ennemi dans les premiers mois de la guerre et nous ont tous fait ressentir le caractère de la victoire de l’Ukraine. »

Et de conclure. « Aujourd’hui, j’alloue 1 milliard de hryvnias (environ 25,3 millions d’euros) pour aider nos soldats et défenseurs, ainsi que leurs familles. Ils s’adresseront à divers besoins - du traitement médical à l’assistance psychologique, en passant par la mise en œuvre de demandes ciblées. »