OM - Hyères EN DIRECT : A 10 contre 11, les Marseillais sauvés par le poteau... Suivez ce match avec nous...

Cordoval et Barty sortent, Allione et Lemb entrent.

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires

🏆 #CoupeDeFrance | Bonne nouvelle pour Almike Moussa N'Diaye ! Sorti sur civière après la très grosse faute d'Eric Bailly, le joueur de Hyères va mieux et est finalement resté dans le stade 🙌 🔴 Suivez le direct : https://t.co/8BdwOihYUM pic.twitter.com/lmU46zEdG9

58e : Bon, c'est toujours ça même si on ne connaît pas encore la nature exacte de la blessure du Hyérois

Elle n'était pas très pure, cette tentative du capitaine de Hyères, mais on était tout près de l'égalisation.

Les Hyérois peuvent-ils le faire ? Ben écoutez, on va bien voir...

16h40 : Allez, on y revient !

16h40 : Allez, on y revient !