Incidents au Stade de France EN DIRECT : « Peut-être me suis-je trompé dans le chiffre donné au ministre », admet Lallement... Suivez les auditions au Sénat en live

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

11h10 : « Je m’inscris en faux par rapport à votre expression sur le tourbillon de troubles créé par la police. Ce n’est pas la police qui organise les troubles en manifestation », assure le préfet de police. Sur ce point, de nombreuses enquêtes journalistiques ont déjà traité cette question, je vous laisse libre de vous faire votre propre avis en les retrouvant sur le net. Je vous en mets tout de même un ci-dessous. Société « Gilets jaunes » à Paris : Le préfet Lallement visé par une plainte pour sa gestion de la manifestation de la place d’Italie : « Je m’inscris en faux par rapport à votre expression sur le tourbillon de troubles créé par la police. Ce n’est pas la police qui organise les troubles en manifestation », assure le préfet de police. Sur ce point, de nombreuses enquêtes journalistiques ont déjà traité cette question, je vous laisse libre de vous faire votre propre avis en les retrouvant sur le net. Je vous en mets tout de même un ci-dessous.

11h05 : Le sénateur évoque désormais la question de la doctrine française du maintien de l’ordre (mais toujours sans poser de questions). « Il ne faut pas prendre les parlementaires pour des imbéciles. Il y a un débat sur la doctrine du maintien de l’ordre (rapport aux propos du préfet sur la nécessité de l’utilisation du gaz lacrymo pour éviter les charges policières). On l’a souvent vu aussi en manifestation avec les nasses organisées par les forces de l’ordre qui, bien que ciblant les fauteurs de troubles, mettent dans le même panier des lambda parfaitement scientifiques ». Bon, c’était plus un édito politique qu’une question. On va voir ce qu’en dit M. Lallement.

11h : David Assouline (Groupe socialiste) soulève un point plus général, en lien avec l'organisation des futurs JO 2024 : « S'il y a plus de places accordées au VIP qu'aux supporters et que les prix des billets s'approchent parfois des 800 euros, on risque de se retrouver à l'avenir avec ce genre de problèmes » (puisqu'on exclue le peuple des stades, si je résume).

10h58 : Le préfet explique être incompris face aux questions des sénateurs qui lui demandent de revenir sur ses propos.

10h55 : Ça parle des briefings de sécurité en amont des matchs et de la chaîne de commandement. Pas grand-chose à signaler.

10h51 : Je sors des toilettes (je me suis lavé les mains, oui) et voilà que maintenant ça parle de stylo chimique (pour vérifier la validité) des billets. « Personnes n’a jamais dit qu’il y avait 70 % de faux billets », assure Didier Lallement.

10h50 : Selon le préfet de police, les 30 à 40.000 personnes sans billets n’étaient plus devant le stade (donc devant les caméras) mais ils étaient un peu plus loin, avant les barrages, loin des caméras de surveillance. Voilà qui va encore donner du travail à mes confrères fact-checkeurs.

10h48 : Le préfet est relancé à juste titre par le sénateur Michel Savin (LR) sur les chiffres avancés et rappelle que cette question n'a rien d'anodine mais qu'au contraire elle est primordiale. Et paf dans le bec !

10h45 : Y'a pas d'entracte au Sénat ? Tant pis, pause pipi pour bibi, sorry.

10h40 : Les chiffres avancés ? « Pas si importants », dit Didier Lallement En substance, le préfet déclare que ce n’est « pas si important que ça » que le chiffre exact soit de 40.000, de 30.000 ou de 20.000. Non, non, c’est juste l’argument principal donné au lendemain du fiasco par le ministre de l’Intérieur pour justifier ces accusations contre les supporters anglais. Honnêtement, j’espère que les milliers de gens nassés, gazés, chargés et traumatisés ce soir-là ne comprennent rien au français…

10h38 : Le préfet met de l'eau dans son vin. « Le chiffre n'avait pas une vertu scientifique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup plus de personnes que la contenance du stade. Peut-être me suis-je trompé dans le chiffre donné au ministre. Voilà, mais jamais je n'ai prétendu que ce chiffre était parfaitement juste, mais il semble refléter la situation aux abors du stade. » : Le préfet met de l'eau dans son vin. « Le chiffre n'avait pas une vertu scientifique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup plus de personnes que la contenance du stade. Peut-être me suis-je trompé dans le chiffre donné au ministre. Voilà, mais jamais je n'ai prétendu que ce chiffre était parfaitement juste, mais il semble refléter la situation aux abors du stade. »

10h35 : Allez, on va revenir sur le chiffre de 30.000 à 40.000 détenteurs de faux billets. « Vous savez que ce chiffre fait débat, lui dit le président de la commission. Ma question est toute simple : d'où vient ce chiffre ? Quelles sont vos sources au moment où vous les annoncez ». : Allez, on va revenir sur le chiffre de 30.000 à 40.000 détenteurs de faux billets. « Vous savez que ce chiffre fait débat, lui dit le président de la commission. Ma question est toute simple : d'où vient ce chiffre ? Quelles sont vos sources au moment où vous les annoncez ». Didier Lallement : « J'en suis le seul responsable, je vous le donne tel que nous l'avions au moment des événements. Il remontait des opérateurs en charge des transports en commun. Puisque ce n'est pas moi qui compte les voyageurs ».

10h32 : Hé bé, c’est moins facile à liver qu’un match de foot ou de tennis. Je souhaite rendre hommage à mes collègues qui doivent liver chaque semaine des conférences de presse. C’est costaud bordel, faut être solidement accroché pour ne rien rater (ou le moins possible).

10h30 : On va passer au "jeu" des questions-réponses avec les auditeurs.

10h25 : Didier Lallement, fidèle à sa doctrine Le ministre assume d’avoir dit aux policiers qui géraient les points de contrôle mis en place en amont du parvis de laisser passer la foule sous la pression, et ce afin d’éviter des « écrasements ». Et là on arrive dans du sublime. Jugez vous-même. Les gaz lacrymo jetés sur la foule ? « Le seul moyen pour faire reculer une foule, sauf à la charger. Je le répète, c’est le seul moyen pour faire reculer une foule, sauf à la charger. Et je pense que ça aurait été une erreur grave que de charger des gens (…) Je reconnais qu’il y a eu des gens de bonne foi qui ont ainsi été gazés. Il y en a, des personnes de bonne foi ». En doute-t-il pour le répéter ainsi ? Ahlala, le maintien de l’ordre à la française, gaz lacrymo ou charge dans le tas, nada mas ! Certains experts de sécurité des autres pays (en Grande-Bretagne, notamment, qui a une doctrine totalement opposée à celle de la France) doivent s’étrangler.

10h18 : Didier Lallement assume toujours ce chiffre de « 30.000 à 40.000 supporters sans billets » devant le Stade de France. J’imagine les Anglais devant leur télé… Je rappelle que de nombreuses enquêtes ont montré que ces chiffres étaient, au moins douteux si ce n’est totalement farfelus. Sport Incidents au Stade de France : 30.000 à 40.000 supporters de Liverpool avec des faux billets selon Gérald Darmanin ? Improbable : Didier Lallement assume toujours ce chiffre de « 30.000 à 40.000 supporters sans billets » devant le Stade de France. J’imagine les Anglais devant leur télé… Je rappelle que de nombreuses enquêtes ont montré que ces chiffres étaient, au moins douteux si ce n’est totalement farfelus.

10h15 : Le préfet persiste en accusant le club de Liverpool d’avoir encouragé leurs supporters à venir à Paris sans billets. Oui, mais dans la fan zone, là où il était prévu de les accueillir.

10h13 : « Je ne reviendrai pas longuement sur les causes de cette soirée », dit-il. C’est dommage, c’est quand même pour ça qu’on est là, cher préfet…

10h10 : Le préfet de police prend la parole. « Les fonctionnaires de police et de gendarmerie le font sous ma seule autorité et j’assume en totalité la gestion policière de la journée du 28 mai et j’en suis le seul comptable opérationnel », tient-il à préciser d’entrée. Il enchaîne ensuite en saluant « la police et les gendarmes qui ont fait preuve d’une énergie sans faille. Sans eux un drame aurait pu se produire ». Ça commence bien… Didier Lallement admet tout de même que cette soirée a été « à l’évidence un échec ». : Le préfet de police prend la parole. « Les fonctionnaires de police et de gendarmerie le font sous ma seule autorité et j’assume en totalité la gestion policière de la journée du 28 mai et j’en suis le seul comptable opérationnel », tient-il à préciser d’entrée. Il enchaîne ensuite en saluant « la police et les gendarmes qui ont fait preuve d’une énergie sans faille. Sans eux un drame aurait pu se produire ». Ça commence bien… Didier Lallement admet tout de même que cette soirée a été « à l’évidence un échec ».

10h06 : « Je rappelle que nous ne sommes pas contre la police et que nous comprenons ces difficultés, nous souhaitons simplement comprendre comment on a pu en arriver là », rappelle-t-il enfin. Le préfet va pouvoir prendre la parole.

10h04 : Il parle du gazage de foule pourtant calme et attend les réponses du préfet de police de Paris et attend des réponses à ce sujet. Sans parler des bandes de casseurs venus détrousser et agresser les supporters anglais et espagnols et qui, selon de nombreux témoignages, n’ont pas beaucoup été embêtés par les forces de l’ordre.

10h03 : François Noël-Buffet lance la matinée en mettant un premier tacle à Darmanin et ses explications boiteuses au sujet des 30 à 40.000 détenteurs de faux billets, qui seraient la raison principale du chaos du Stade de France.

10h02 : Bon allez je vais mettre Public Sénat, ça devrait être en live.

10h : Didier Lallement est censé se présenter devant les sénateurs à l’heure qu’il est là, seulement voilà, la chaîne sur le site du Sénat a du mal à se lancer. Mais don’t worry comme on dit dans le Sussex, ça va arriver.

9h55 : Cette phrase sonne tellement juste. "Vous avez choisi les mauvais supporters, la mauvaise ville, le mauvais club" (à qui vous en prendre). c’est vrai qu’en termes de lutte pour la vérité face aux mensonges de la police britannique après le drame d’Hillsborough, Liverpool a une petite expérience. Ils n’ont rien lâché pendant trente ans pour que la vérité éclate et que justice leur soit rendue, ils ne lâcheront donc rien ce coup-ci non plus. "They picked on the wrong supporters, the wrong city & the wrong club" (0.37): "Ils ont choisi les mauvais supporters..." affirme un des participants à la réunion organisée par @spiritofshankly.

Le maire de la région de Liverpool @LCRMayor sera auditionné par le @Senat jeudi. 👊 https://t.co/kA0GSJ5LaV — Olivier Laval (@olivierlaval27) June 7, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Cette phrase sonne tellement juste. "Vous avez choisi les mauvais supporters, la mauvaise ville, le mauvais club" (à qui vous en prendre). c’est vrai qu’en termes de lutte pour la vérité face aux mensonges de la police britannique après le drame d’Hillsborough, Liverpool a une petite expérience. Ils n’ont rien lâché pendant trente ans pour que la vérité éclate et que justice leur soit rendue, ils ne lâcheront donc rien ce coup-ci non plus.

9h45 : Les mots forts d’un député britannique présent au SDF Avant de commencer, je vous invite toutes et tous à jeter un œil à notre interview d’Ian Byrne, le député travailliste de West Derby, à Liverpool, circonscription qui jouxte Anfield, rescapé d’Hillsboroough et qui était présent au Stade de France pour la finale avec son papa (70 ans). Son père s’est fait bousculer dans tous les sens et souffre aujourd’hui de troubles du stress post-traumatiques graves. Ian Byrne nous l’affirme, ils n’arrêteront pas leur combat pour la vérité tant que le gouvernement français n’aura pas reconnu sa (grosse) part de responsabilité dans le chaos de Saint-Denis et présenté ses excuses aux fans de Liverpool. Sport Incidents au Stade de France : « J’attends de M. Darmanin des excuses pleines et entières », annonce le député travailliste Ian Byrne

9h30 : Salut tout le monde, bienvenue chez nous pour suivre la suite des auditions devant le Sénat après le fiasco intersidéral de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Et ce matin, on demande à la barre M. Didier Lallement, préfet de police de Paris.