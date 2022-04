De notre envoyé spécial à Londres,

« N’ayez pas peur, l’île est pleine de bruit », prévient l’énorme cloche installée aux abords du London Stadium, dans le village olympique de Londres-2012. L’OL l’a appris à ses dépens ce jeudi, au cours d’une deuxième période parfois folle, durant laquelle il a tangué avant de ramener un nul (1-1) de son quart de finale aller contre West Ham.

Un Lyon trop prudent pour faire mal

L’OL a eu beau avoir plus de 60 % du temps le ballon, il ne s’est quasiment jamais donné les moyens de faire mal à la solide défense anglaise. Systématiquement en sous-nombre et sans vitesse, les offensives lyonnaises se sont trop longtemps révélées prévisibles pour la bande à Kurt Zouma. Il y a bien eu un loupé de Moussa Dembélé sur un centre dangereux de Lucas Paqueta (10e), mais rien de vraiment tranchant jusqu’au temps additionnel de la première période. Le moment choisi par Houssem Aouar pour signer une ouverture inspirée pour Moussa Dembélé, accroché par le latéral gauche Aaron Cresswell, directement expulsé (45e+3).

L’OL se saborde encore

Sans surprise, David Moyes a dès la reprise posé deux bonnes vieilles lignes de quatre joueurs resserrées au niveau de leur surface de réparation, avec le pauvre Michail Antonio, condamné à ne pas toucher le moindre ballon potable en pointe. Dans ce contexte, et vu sa prudence offensive, l’OL semblait au moins à l’abri de concéder la moindre occasion en deuxième période.

🔚 Fin de ce 1/4 de finale aller d’@EuropaLeague sur ce score de parité.



La balle est au centre dans cette double confrontation après ce 1er round à Londres 🔴🔵



Nos Lyonnais devront faire la différence au @GroupamaStadium, le 14 avril, pour arracher la qualif' ! 👊#WHUOL pic.twitter.com/TDxrXXRLYe — Olympique Lyonnais (@OL) April 7, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pourtant, à la 52e minute, le désastre a été collectif, entre une tentative de frappe désespérée (et sans conviction) de Lucas Paqueta de 30 mètres, une perte de balle ensuite de Malo Gusto, et deux interventions totalement manquées de Jérôme Boateng. Jarrod Bowen a donc permis aux Hammers de prendre la tête à la surprise générale et dans un stade en fusion (1-0, 52e). Heureusement pour l’OL, Peter Bosz a mis fin peu après au calvaire de son défenseur allemand, jamais rassurant pendant 64 minutes.

Tetê joue encore les sauveurs

Dès sa première percée, à la 64e minute, Mateus Tetê a mis plus de vitesse que Romain Faivre jusque-là. Décisif dimanche en inscrivant le but de la victoire contre Angers (3-2), l'ailier brésilien a encore apporté jeudi tout ce qui manque à l’OL : tranchant et justesse technique. Sur son deuxième ballon, il a ainsi mis Ben Johnson et Alphonse Areola au supplice, permettant à Tanguy Ndombele d’égaliser (1-1, 66e). Il n’est pas destiné à rester longtemps dans ce costume de joker.