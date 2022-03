Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce choc entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco, au stade Vélodrome, pour clôturer cette 27e journée de Ligue 1.​ Que d’enjeux autour de ce match entre les Marseillais, devancés par les Niçois après leur victoire contre le PSG samedi soir (1-0), et les Monégasques seulement 10e au classement. Les hommes du rocher restent sur une élimination en Coupe de France, aux tirs au but, contre Nantes, une défaite dans les dernières minutes contre Reims, et deux matchs nuls. De quoi être en plein doute avant d’affronter Marseille. Mais les Marseillais ne sont pas beaucoup plus sereins, avec un match nul contre Troyes, et une défaite contre Clermont. Malheur au vaincu, donc.

» Rendez-vous à partir de 20h30 pour suivre ce match ensemble.