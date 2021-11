OM – FC Metz EN DIRECT : Les Marseillais toujours en galère face à des Messins réduits à 10… Suivez cette rencontre avec nous

12h47: Allez on se frotte les yeux pour se réveiller et on démarre avec la compo de l'OM. Grosse surprise avec la titularisation de Steve Mandanda. Les deux brésiliens Gerson et Luis Henrique sont également là.

𝗢𝗠-𝗠𝗘𝗧𝗭 ⚔️🔥



La composition ⤵️



Coup d'envoi dans moins d'1 heure ⏳ #OMFCM pic.twitter.com/fGUDKP73sM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 7, 2021