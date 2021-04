19h45: Parlons compos vite fait. On ne les a pas encore, mais selon les premières indiscrétions on se dirige côté PSG vers la titularisation de Michel Boulanger à gauche de la défense. Pour le reste, on est tout bon avec le grand retour de Marqui, Verratti pas en 10 mais pas en 8 mais pas en 6 non plus mais bon il est là c'est cool, et Mbappé en pointe.