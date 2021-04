9h25 : C’est bien beau tout ça, mais on fait quoi des demi-finales de C1 à venir ?

Selon différentes sources, l’UEFA, qui devrait se réunir d’ici à la fin de la semaine, va devoir trancher cette question urgente. Quelles sont les solutions qui se présentent face à elle, avec trois clubs sur quatre dans le dernier carré qui font partie des dissidents ?

2 scénarios seraient sur la table à l’heure actuelle :

1. Chelsea, le Real et City sont purement et simplement exclus de la compétition et le PSG est déclaré (triste) vainqueur sur tapis vert.

2. Ces trois clubs dégagent et les perdants en quart (Dortmund, Porto et le Bayern) font leur grand retour en demies.

3. On fait comme si de rien n’était et les demi-finales PSG-City et Real-Chelsea ont lieu (on a du mal à croire à cette option).

UEFA decision about UCL and UEL semi-finals will be made in the next days after meeting with legal team. 🚨



They’ll decide whether to exclude City, Chelsea, Real, Man Utd, Arsenal.



Ceferin wants to “ban them as soon as possible”. It’s NOT decided - depends by the legal team.