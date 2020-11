OL-ASSE EN DIRECT : Même sans supporters, ce derby vaut très cher pour les deux équipes... Suivez le match en live

20h15 : On enchaîne avec deux papiers de Jérémy, notre journaliste présent ce soir au Groupama Stadium, pour patienter tranquillement jusqu’au coup d’envoi. On commence par le portrait de Djamel Benlamri, le défenseur central algérien auteur d’une superbe entrée en jeu à Lille la semaine dernière. Vous allez découvrir un guerrier comme on en fait presque plus dans le foot moderne, heureusement pour les chevilles des attaquants.

Pourquoi le « guerrier » Djamel Benlamri a-t-il mis si longtemps à percer ? https://t.co/WeZwXl9hFx — 20 Minutes (@20Minutes) November 5, 2020