Leverkusen-Nice EN DIRECT : Gouiri relance magnifiquement le Gym... Les Allemands se mettent à reculer...

Nice commence par le plus dur. Dans un groupe plutôt abordable, avec le Bayer Leverkusen, le Slavia Prague et l’Hapoël Beer Sheva, les Niçois doivent se coltiner d’entrée un déplacement sur la pelouse du club allemand, favori de la poule. Au moins, après trois ans sans Europe, les joueurs de Patrick Vieira vont être mis vite dans le bain. « Il faut essayer d’imposer notre jeu, avoir la possession du ballon, aller les chercher pour leur poser des problèmes et récupérer le ballon le plus haut possible, a demandé Vieira. On va garder notre identité et notre philosophie de jeu. Ça va être difficile parce que c’est une équipe qui joue bien et qui est très agressive au niveau du pressing. » C’est ce qu’on va voir.

» Rendez-vous vers 18h45 pour suivre ce beau match de Ligue Europa…