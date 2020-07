PSG-Celtic EN DIRECT: Les Parisiens se la coulent douce depuis l'ouverture du score... Le Celtic sort enfin de son camp

On ne le dira jamais assez, mais l’odeur de l’herbe fraîchement coupée sous un soleil couchant d’été n’a que très peu d’équivalents sur l’échelle du kiff. Ça se sent que le foot nous avait manqué, hein ? Car oui, pour la première fois depuis le huitième de finale retour contre Dortmund au Parc, il y a deux siècles au bas mot, 20 Minutes est de retour en direct d’un stade de foot, champagne bordel !!! Dernier match amical pour les hommes de Thomas Tuchel avant d’enchaîner deux finales de coupes en une semaine. Sainté vendredi, l’OL le 31 juillet. Et après s’être offert un petit réveil musculaire contre Le Havre (9-0) et la D2 belge de Beveren (7-0), les Parisiens vont avoir droit à une opposition un peu plus costaude avec la venue des Ecossais du Celtic. On a hâte que ça commence !

>> Rendez-vous sur les coups de 18h15-18h30 pour lancer cette belle fin d’après-midi.