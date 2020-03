CORONAVIRUS Le gouvernement a interdit dimanche soir les rassemblements de plus de 1.000 personnes

PSG-Dortmund devrait bien se jouer à huis clos. — FRANCK FIFE / AFP

C’est la décision que redoutaient les supporters du PSG… Selon les informations de L'Equipe, le 8e de finale retour de Ligue des champions entre Paris et Dortmund devrait se jouer à huis clos, mercredi soir au Parc des Princes, à cause de l’épidémie de coronavirus. La rencontre du tournoi des VI Nations entre le XV de France et l’Irlande devrait quant à lui être reportée.

Cette annonce tombe après celle du gouvernement, dimanche soir, d’interdire tous rassemblements de plus de 1.000 personnes sur tout le territoire. Ces mesures devraient être à nouveau discutées lundi matin à l’occasion d’une réunion au ministère des Sports avec l’Agence Nationale du Sport (ANS), la direction des sports (DS) et les comités nationaux olympiques (CNOSF) et paralympiques (CPSF). Le ministère des Sports serait favorable au huis clos mercredi mais c'est le préfet qui prendra la décision finale.