C’est une très belle affiche et un super enjeu auxquels nous avons le droit ce soir avec ce match entre Lille et Lyon. Après la victoire du Stade Rennais contre Montpellier (4-0) cet aprem, il n’est plus question pour ses poursuivants de buller. Lille, à 4 points du podium, et Lyon, loin derrière avec dix longueurs de retard, n’ont qu’un objectif aujourd’hui : les trois points. On s’attend donc à un match acharné avec deux équipes plutôt en forme ces derniers temps, si l’on met de côté la raclée prise par l’OL face au PSG en demi-finale de Coupe de France mercredi dernier.

>> On vous donne rendez-vous sur les coups de 20h45 pour lancer cette belle soirée de live sur 20 Minutes.