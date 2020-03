Le club du RB Leipzig a présenté lundi ses excuses après que ses stadiers ont expulsé dimanche de la Red Bull Arena des spectateurs japonais venus assister au match de championnat d’ Allemagne de football contre le Bayer Leverkusen, sur fond de crainte du coronavirus.

« Malheureusement, dans un contexte de grande incertitude entourant cette question (…) une erreur a été commise de note part, déplore dans son communiqué le RB Leipzig. Nous aimerions présenter nos excuses ». Le club rappelle qu’il avait demandé à ses stadiers « d’intensifier les contrôles » de « certains groupes en raison d’un risque potentiel ».

An update to our earlier statement regarding yesterday's incident involving Japanese spectators. #RBLeipzig has since met and discussed the incident with the affected group and has offered them our sincere apologies once again. pic.twitter.com/dS7fn4yuv4