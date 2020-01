Serein sur le terrain, avec une belle série de neuf matchs défaite qui l'a fait s'envoler à la deuxième place du championnat, l'OM a connu une semaine agitée en coulisses. La journée de mecredi a laissé des traces. André Villas-Boas a mis un peu le feu en avouant qu'il n'était pas au courant de l'arrivée annoncée dans la presse de Paul Aldridge, spécialiste du marché anglais missionné pour trouver des points de chute en Premier League aux plus grosses valeurs marchandes de l'équipe. Le coach portugais a même été jusqu'à laisser entendre qu'il pourrait partir en fin de saison si les relations n'étaient plus bonnes avec la direction. La situation est tendue. Villas-Boas et Eyraud doivent avoir une explication, sûrement au retour de ce 16e de finale de Coupe de France à Caen, où ne s'est pas rendu le président. En attendant, il va falloir se sortir de ce match piège contre un club amateur qui avait bien embêté en quarts de finale en 2016.

>> On se retrouve vers 20h45 pour suivre ce match qui va, évidemment, nous offrir des prolongations...