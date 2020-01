Mercato EN DIRECT : Chelsea fait un pas pour laisser partir Giroud… Un nouveau prodige brésilien au Real Madrid ?

10h47: Sur le front espagnol, le Real Madrid continue sa saignée en achetant le moindre joueur brésilien qui sait faire deux jongles à 15 ans. Après Vinicius et Rodrygo, c'est le jeunee millieu de terrain de Flamengo Jesus Reinier (17 ans) qui va signer pour le Real selon Marca. On espère pour Zizou qu'il n'est pas une fraude comme Vinicius. Pour Rodrygo, on attendra un peu, mais le gamin ressemble à un vrai joueur de foot

Marca reporting that Real Madrid are close to signing another young Brazilian, 17 year old Reinier from Flamengo, and this is how they see Madrid’s squad in the coming years.



Not a bad collection of players. pic.twitter.com/nk5TjmHQM4