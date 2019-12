Hello m’sieurs dames, et bienvenue sur 20 Minutes pour Nîmes-OL, une affiche aux allures de « Morosico » collant parfaitement à cette fin d’automne. A ma gauche le Nîmes Olympique, 19e de Ligue 1, et une série désastreuse de neuf matchs de rang sans succès en championnat (quatre nuls et cinq défaites), avec comme cherry on the cake une tempe 6-0 il y a trois jours à Bordeaux. Le directeur sportif du club Laurent Boissier est annoncé sur la sellette, et l’entraîneur Bernard Blaquart n’en est pas loin non plus au vu de la (non) dynamique des Crocos. A ma droite c’est à peine plus glorieux, si on prend en compte les budgets/ambitions extrêmement différents : l’OL a déjà perdu six fois en L1, il a permis au Losc de remporter son premier match de la saison à l’extérieur mardi (0-1), il compte désormais neuf points de retard sur l’OM (2e), il empile les blessés (Dubois, Koné et Cornet sont les derniers en date), et il a clairement hypothéqué son avenir européen en perdant à Saint-Pétersbourg la semaine passée. Voilà voilà pour le tableau des forces en présence. Au moins on vous promet un match à enjeux ce soir, vous l’aurez compris. Allez on se retrouve à partir de 20h30 pour décortiquer les compos.