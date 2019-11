Saluuuuuuuuuuut les Minutos ! Bienvenue sur ce premier live de la soirée avec ce match entre le Zenit Saint-Petersbourg et l’OL, avant de filer à Lille pour la rencontre Losc – Ajax d’Amsterdam. Pour l’heure, Lyon, donc. Les hommes de Rudi Garcia sont dans une sorte d’entre-deux avec, en cas de victoire ce soir, la qualification pour les huitièmes en poche mais, si défaite il y a, les Lyonnais n’auront plus leur destin entre leurs mains. Un match nul en revanche pourrait aussi faire leurs affaires. Bref, vous le voyez, ce match à beaucoup d’intérêt et on a hâte de voir comment les Gones vont répondre à cette pression.

>> Rendez-vous sur les coups de 18h45 pour suivre ce match avec nous.