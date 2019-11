Hello m’sieurs dames, et bienvenue au Parc OL pour ce premier match de Ligue 1 du jour entre les Lyonnais et l’OGC Nice. Bon, ça s’annonce costaud de vous vendre qu’on va se régaler à partir de 17h30 avec cette affiche entre le 14e et le 13e du championnat de France. Les deux clubs ne sont a priori pas à leur place après 13 journées, mais même s’ils ne sont qu’à six et cinq points de la deuxième place (merci la L1), il leur faudrait initier une véritable remontée à un moment. Souvenez-vous, avant la trêve internationale, l’OL était passé à côté de l’un de ses gros rendez-vous de la saison au stade Vélodrome (2-1), comme avant dans le derby à Saint-Etienne (2-1). Coups durs pour Rudi Garcia : il devra faire sans Houssem Aouar et Memphis Depay, tous deux touchés par des problèmes musculaires. Les Niçois devront composer avec la suspension de leur épatant latéral algérien Youcef Atal et avec la blessure de l’ancien attaquant lorientais Alexis Claude-Maurice (mollet).