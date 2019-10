FOOTBALL L'attaquant des Tigres dit qu'il «s'est raté» en voulant dégager en sortie de but, vendredi, alors qu'en face l'équipe de Veracruz était en train de protester contre des salaires impayés

André-Pierre Gignac avec les Tigres de Monterrey, le 18 octobre 2019. — VICTOR CRUZ / AFP

Pendant ce temps-là, à Veracruz… Dédé Gignac tente de se sortir du bourbier dans lequel il s’est mis vendredi. Petit rappel des faits : l’attaquant des Tigres est la cible de nombreuses critiques après avoir marqué un but alors que l’équipe adverse était immobile, en train de protester contre des salaires impayés. Lundi soir, il s’est expliqué sur son geste, assurant qu’il n’avait pas fait exprès d’envoyer le ballon au fond des filets.

« Je n’ai jamais voulu marquer ce but. Je me suis raté en voulant mettre le ballon en six mètres. Ce n’est pas une excuse, mais la pure vérité », dit-il dans un message posté sur son compte Twitter.

Ensuite, l’ancien de l’OM rappelle qu’il « ne faut pas perdre de vue le vrai problème », à savoir la santé économique du football mexicain, « qui ne peut pas exploiter son potentiel et son talent ». Gignac conclut en indiquant qu'il présente « des excuses à tous les enfants et aux supporters passionnés qui ont vu ce match », qu’il va « apprendre de cette erreur » et « redoubler d’efforts pour être une meilleure personne ».

Tigres et Gignac absolument pas solidaires des joueurs de Veracruz non-payés depuis des mois. Scène surréaliste. Ont inscrits deux buts alors que leurs adversaires avaient décidé de rester immobiles en début de match, en signe de protestation. https://t.co/zkmIbFxzc0 — TGoubin (@TomasGoubin) October 19, 2019

Un message qui ne suffira probablement pas à convaincre tous les sceptiques, qui n’ont pas décelé chez lui beaucoup de remords après ce but involontaire. Certains le croient, tout de même, arguant que le joueur ne pensait pas mettre autant d’effet dans sa frappe. Son image de rockstar en a en tout cas pris un petit coup avec cette histoire.