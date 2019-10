On espère que ce France-Turquie ne basculera pas aux chapitres des faits divers. Alors que les deux équipes sont en course pour la qualification à l’Euro 2020, après une défaite initiale en juin dernier sur le sol turc, les derniers événements géopolitiques (l’attaque des forces kurdes en Syrie par l’armée turque ; attaque condamnée par la France) font craindre des débordements ce soir au Stade de France. Avec une très forte présence de supporters turcs dans l’enceinte dyonisienne (on parle de 30.000 Turcs au bas mot), cette rencontre est classée à risques depuis plusieurs jours maintenant. Il faut donc espérer que tout se passera pour le mieux ce soir. D’autant que dans le meilleur scénar possible, les Bleus pourraient se qualifier dès ce soir en cas de victoire. Ce qui serait aussi l’occasion d’effacer la défaite tricolore en juin dernier à Konya.

>> On vous donne rendez-vous sur les coups de 20h15-20h30 pour lancer la soirée.