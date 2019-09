FOOTBALL Le but est d'accueillir 500 élèves de 3 à 13 ans lors de la première saison

Le PSG va ouvrir une école de football à Moscou, comme ici en 2017 en Tunisie. — Mohamed Hammi/SIPA

Après la Tunisie, le Canada ou l’Inde, le PSG a ouvert officiellement samedi sa première école de football en Russie, à quelques pas du stade ayant accueilli la finale de la Coupe du monde 2018. Un nouvel exemple de la politique d’internationalisation du club. « Le PSG a pour ambition de devenir le premier grand club de la nouvelle génération, celle qui a vu Mbappé courir à quelques mètres d’ici et remporter la Coupe du monde », a indiqué à l’AFP Fabien Allègre, directeur du développement de la marque et du merchandising, qui dit ne pas « douter » des capacités des jeunes Russes.

Située dans le périmètre du stade Loujniki, où les Bleus s’étaient imposés face à la Croatie en 2018, cette « PSG Academy » envisage d’accueillir 500 élèves de 3 à 13 ans lors de sa première saison. Dispensés principalement par des coachs locaux formés à la « méthode PSG », les entraînements auront lieu sur une pelouse couverte en prévision des rigueurs de l’hiver. Ils seront payants, allant de 12 à 32.000 roubles par mois (de 170 à 450 euros), sauf pour quelques gardiens de but sélectionnés.

Le Barça, le Real et la Juve sont déjà implantés

« Lors de la Coupe du monde, la France a marqué beaucoup de points ici grâce à sa domination incontestable du début à la fin », juge Marco Trabucchi, un agent sportif italien, présent à l’inauguration. « Le niveau des jeunes adultes russes n’est pas encore suffisant pour les gros clubs européens et la quasi-totalité des membres de l’équipe nationale joue en Russie. Mais on voit beaucoup de talents parmi les jeunes nés en 2003, 2004, 2005 », souligne-t-il.

Outre les centres de formation des équipes historiques de la capitale (Spartak, CSKA, Lokomotiv), Moscou compte déjà une école de foot du FC Barcelone, du Real Madrid et de la Juventus Turin. A l’instar d’autres clubs européens, le PSG a organisé ces dernières années des stages et ouvert des centres dans une quinzaine de pays, notamment en Asie, aux Etats-Unis et au Brésil.