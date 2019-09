Saluuuuuuuuuuuuuut les loubards du bled ! Quoi de mieux pour clore cette grande journée de live qu’un bon petit match entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Après avoir tordu le Real Madrid dans la semaine, les hommes de Thomas Tuchel sont en déplacement au Parc OL pour enchaîner sur un nouveau succès et conforter leur fauteuil de leader. Mais pour ça, le coach allemand va devoir faire avec l’hécatombe qui frappe les joueurs du PSG (Mbappé, Draxler, Icardi, Sarabia, Cavani). En face, les Lyonnais ne sont pas en grande forme en ce moment et la réception du PSG arrive peut-être au mauvais moment.

>> Rendez-vous sur les coups de 20h30.