La fille de Luis Enrique était atteinte d'un cancer des os. — Josep LAGO / AFP

L’ancien sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique, qui avait quitté son poste en juin pour « raisons familiales », a annoncé jeudi soir la mort de sa fille Xana, âgée de 9 ans, des suites d’un cancer des os.

« Notre fille Xana est décédée cet après-midi à l’âge de 9 ans, après avoir lutté pendant cinq mois intenses contre un ostéosarcome », un cancer des os très agressif, a-t-il écrit dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

« Tu nous manqueras beaucoup mais nous penserons à toi chaque jour de nos vies », a ajouté Luis Enrique, 49 ans, qui avait d’abord quitté en urgence en mars un rassemblement de la sélection espagnole « pour raisons familiales de force majeure » avant de démissionner de son poste en juin.

« Nous sommes reconnaissants pour tous les signes d’affection que nous avons reçus pendant ces mois et nous vous remercions pour votre discrétion et compréhension », a ajouté l’ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone.