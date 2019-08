Voilà, c’est bientôt la fin de cette première journée de Ligue 1. Et pour bien terminer ce premier dimanche de foot version 2019-2020, Canal nous a programmés le retour des champions de France chez eux, au Parc des Princes, à l’occasion de la réception de Nîmes. Le PSG jouera sans Neymar, qui espère toujours se faire la malle. Et heureusement qu’il ne joue pas, est-on tenté de dire, car dans le cas contraire on peut être sûr qu’il se serait mangé une bronca du tonnerre. Les ultras parisiens n’ont pas franchement aimé d’être pris pour des pimpins tout l’été avec le numéro 10 brésilien. De leur côté, les Nîmois vont tout faire pour emmerder Paris le plus longtemps possible.

» Rendez-vous sur les coups de 20h45.