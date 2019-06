Des responsables turcs ont dénoncé lundi ce que la presse a décrit comme un « traitement insultant » subi par l’équipe nationale turque de football à son arrivée à l’aéroport de Reykjavik où elle doit affronter l’Islande mardi dans les qualifications pour l’Euro-2020.

Les médias turcs, citant plusieurs joueurs, ont affirmé que l’équipe a dû attendre plusieurs heures aux guichets de contrôle des passeports et que les affaires de certains d’entre eux ont été fouillées à plusieurs reprises.

Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, s’est emporté sur Twitter contre « ce manque de respect », qualifiant d'« inacceptable » ce traitement. Le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a pour sa part condamné un traitement qui « va à l’encontre de la courtoisie diplomatique ».

The treatment of the Turkish National Football Team at Iceland’s Keflavik Airport was not in line with diplomatic courtesy or sportsmanlike conduct.



I condemn the authorities and officials who were responsible for what happened.



We will continue to monitor the situation.