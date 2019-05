Le gardien du FC Porto va mieux. — Twitter/Iker Casillas

«Tout est sous contrôle», l'ex-capitaine de l'équipe d'Espagne Iker Casillas a rassuré ses fans en postant sur ses réseaux sociaux une photo de lui alité à l'hôpital, tout sourire et pouce en l'air, après son infarctus mercredi.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2019

«Tout est sous contrôle ici, une grosse frayeur mais toutes mes forces sont intactes», promet le gardien de 37 ans, hospitalisé mercredi après un accident cardiaque.

Un retour la saison prochaine?

Le champion du monde (2010) et double champion d'Europe avec la Roja (2008 et 2012) «a souffert d'un infarctus aigu pendant la séance d'entraînement» de mercredi matin et a dû être hospitalisé, avait écrit le FC Porto, son club actuel dans un communiqué mercredi.

La palabra de Leo Messi tras el gran triunfo del @FCBarcelona y el mensaje de ánimo para @IkerCasillas. pic.twitter.com/J10KEZcU53 — Mundo Leo (@mundoleodeportv) May 1, 2019

«Casillas va bien», son état de santé est «stable» et «son problème cardiaque a été résolu», assurait le club du nord du Portugal, sans plus de précisions.

La chaîne Sic Noticias a rapporté que Casillas s'était rendu par ses propres moyens à l'hôpital privé CUF à Porto, où les médecins se sont rendus compte qu'il était en train de faire un infarctus. Il a été opéré en urgence afin de lui poser un cathéter.

D'après les médias portugais, cette intervention cardiaque met un terme anticipé à sa saison, alors que le FC Porto est actuellement deuxième du Championnat derrière Benfica à trois journées de la fin et doit également disputer la finale de la Coupe du Portugal le 25 mai face au Sporting.

Mucha fuerza @IkerCasillas 🙏🏻🙏🏻 Recupérate pronto amigo! — Gerard Piqué (@3gerardpique) May 1, 2019

Sportif de haut niveau à la belle longévité, ayant dépassé en 2018 les 1.000 matches comme professionnel, le portier a récemment prolongé son contrat à Porto jusqu'en 2020 avec une année supplémentaire en option, alors qu'il doit fêter ses 38 ans le 20 mai.

L'ancien gardien du Real, vainqueur de trois Ligues des champions avec son club formateur (2000, 2002, 2014), a récemment déclaré que le FC Porto lui avait fait part de sa volonté de le garder jusqu'à ses 40 ans.