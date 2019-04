Après la purge (excusez-moi mais il n’y a pas d’autres mots) de samedi soir en finale de la Coupe de la Ligue, cette affiche entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais me donne envie de croire à une soirée un peu plus funcky. Après son bon parcours en Ligue Europa et grâce à l’arrivée sur le banc de Julien Stéphan, le Stade Rennais se remet avoir de l’ambition et les Bretons vont venir au Parc OL avec l’envie de faire mieux que de la figuration. En face, alors que le club semble bien parti pour arracher le podium en Ligue 1 en fin de saison, les hommes de Genesio ne cracheraient pas non plus sur une possible finale de gala contre le PSG (qui joue Nantes demain soir au Parc).

>> Rendez-vous sur les coups de 20h30-20h45 pour lancer cette soirée foot.