Caen-PSG EN DIRECT: Dernier arrêt avant Manchester United pour la bande à Tuchel... Suivez le match en live avec nous

16h25: J'avais annoncé l'équipe quasi-type qui devrait affronter Man U, mercredi côté, PSG (en me basant sur le 11 probable publié par L'Equipe ce matin), mais en fait ce n'est plus forcément la tendance à quelques minutes du coup d'envoi puisque Marco Verratti, Julian Draxler et Presnel Kimpembe vont débuter sur le banc.