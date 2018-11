Révolution: Arsène Wenger pourrait vite devenir le futur entraîneur de l'AC Milan

Arsène Wenger — Adrian DENNIS / AFP

Le PSG peut-il une nouvelle fois dire adieux à l’idée de recruter Arsène Wenger dans une sorte de rôle de super-directeur sportif ? Ça semble être le cas depuis que nos confrères de France Football ont annoncé que l’ancien coach des Gunners était en négociations avancées avec l' AC Milan. Selon eux, l’Alsacien aurait entamé des discussions avec les dirigeants milanais depuis plusieurs semaines déjà et un accord serait tout proche d’être conclu.

Back in the game: Wenger annonce son retour aux affaires «à partir du 1er janvier 2019» (mais il ne dit pas où) https://t.co/6dNAfSD6Be pic.twitter.com/XpK2mNro1Q — 20 Minutes (@20Minutes) October 18, 2018

Il y a quelques semaines seulement, le néoretraité avait affirmé qu’il espérait « recommencer [à entraîner] à partir du 1er janvier 2019. Je ne sais pas encore où mais je me suis reposé et je suis prêt à recommencer à travailler. » Si l’information devait se confirmer, Wenger remplacerait Gennaro Gattuso à la tête de l’équipe, actuelle 4e de Serie A. Après 22 ans et plus de 1.200 matchs passés sur le banc d’Arsenal, voir tonton Arsène entraîner une autre équipe aurait quelque chose d’étrange et d’excitant à la fois.