Coupe de France: «De grands hommes», «des seigneurs», Les Herbiers encensent le PSG

Le PSG, parfois en manque d’amour en France, s’est trouvé de nouveaux copains lors de la finale de la Coupe de Franceremporté hier face aux Herbiers. Les joueurs vendéens ont en effet tous salué à la fin du match le fairplay et le respect de leurs adversaires de Paname, qui ne les ont pas pris de haut et les ont traité avec sérieux. Sans parler de la fin du match, où les Parisiens ont carrément fait une haie d’honneur aux joueurs de National.

Pour féliciter Les Herbiers (National) et son parcours exceptionnel en Coupe de France, les joueurs et staff du Paris Saint-Germain ont fait une haie d'honneur à leurs adversaires à l'issue de la rencontre. pic.twitter.com/tKo1skDGo2 — INFOSPORT+ (@infosportplus) May 8, 2018

Et les éloges envers Paris commencent par le capitaine de l’équipe, Sébastien Flochon, qui a eu le droit de soulever la Coupe de France avec Thiago Silva : « Je ne réalise pas, a confié Flochon dans les couloirs du Stade de France. C’était très classe de sa part. Il n’était pas obligé de le faire. En plus d’être de grands joueurs, ce sont de grands hommes. »

Et on continue avec le président des Herbiers, Michel Landreau, lui aussi tombé sous le charme de l’accueil parisien : « Le président Nasser [Al-Khelaïfi] nous a considérés comme des grands professionnels. Tout le PSG, des joueurs, au staff en passant par les encadrants, s’est occupé de nous. Je suis très heureux de les avoir rencontrés. »



Bref, cette finale que tout le monde présentait comme l’opposition entre le foot vrai et le vilain foot-business-bouh-c’est-pas-bien a montré que ces deux mondes n’étaient nullement en guerre. Et ça, c’est beau !