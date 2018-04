Liga : Le Barça sacré champion d’Espagne grâce à un triplé de Messi

Le FC Barcelone l'a emporté 4-2 ce dimanche. — MIGUEL RIOPA / AFP

Un triplé de Lionel Messi a offert au FC Barcelone son 25e titre de champion d'Espagne avec un succès dans la douleur dimanche à La Corogne (4-2), relégué, actant le doublé Coupe-Liga des Catalans au bout d’une saison mouvementée mais finalement aboutie.

Cette victoire pour la 35e journée de Liga suffit au club blaugrana (1er, 86 pts, un match de moins) pour distancer à 11 longueurs son dauphin l’Atlético Madrid (2e, 75e), qui n’a plus que trois matches à jouer et ne peut mathématiquement plus dépasser Barcelone.

En tête du classement des buteurs avec 32 buts après son triplé de dimanche à La Corogne (4-2), Messi a dépassé la barre des 25 buts en Liga pour la 9e année consécutive. Avec un goût prononcé pour les coups francs directs : six cette saison !

Iniesta, l’indispensable cerveau

Après avoir annoncé dans les larmes vendredi qu’il partirait en fin de saison, après 22 ans au Barça, Iniesta achève sa trajectoire barcelonaise sur un joli doublé Coupe-Liga. A bientôt 34 ans, le petit meneur de jeu est resté tout au long de l’année l’indispensable cerveau du jeu catalan. « Il nous permet de contrôler le jeu. Dans une certaine mesure, le style de l’équipe, c’est son style », analysait l’entraîneur Ernesto Valverde.

Evidemment, le technicien a été contraint de davantage ménager son maître à jouer, souvent sorti à l’heure de jeu en raison de pépins musculaires récurrents et encore remplaçant dimanche. Mais « Don Andrés » n’a pas à rougir de sa saison : au sein du Barça, il figure par exemple juste derrière Messi au nombre de dribbles réussis…