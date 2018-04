Droits TV: le multiplex du samedi soir disparaît dans le prochain appel d'offre, le foot amateur pas content

Didier Quillot, le directeur général de la LFP. — FRANCK FIFE / AFP

3, 2, 1, c’est parti ! La Ligue de football professionnel (LFP) a officiellement lancé ce mercredi l’appel d’offres concernant les droits télévisuels domestiques de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, à l’occasion d’une conférence de presse à Paris.

Un appel aux gros chèques qui est pourtant synonyme d’un deuil. Le légendaire multiplex du samedi soir ne sera plus là en 2020. Il sera remplacé par quatre rencontres dimanche à 15 heures. Au revoir, petit ange parti trop tôt… La soirée du samedi soir sera reconvertie en une « grande affiche premium » (ça sent le Nantes-Toulouse tout ça), selon les termes de la LFP. Un format qui avait déjà utilisé de 2008 à 2012, et qui permet selon le directeur général de la Ligue de communiquer sur trois affiches en prime time, les vendredis, samedis et dimanches soir à 21 heures.

Le match du dimanche 13 heures pour l’Asie institué

En outre, un match aura lieu chaque semaine le dimanche à 13 heures, pour satisfaire le marché asiatique.

L’objectif affiché pour cet appel d’offres est de franchir la barre mythique du milliard d’euros annuel. Actuellement, les droits TV de la L1 s’élèvent à 762 millions d’euros par an, mais l’arrivée de Neymar​ et autres gros joueurs laissent espérer aux clubs une plus grosse part. A titre d’exemple, la Premier League dispose de droits TV de 2,3 milliards d’euros. Pas encore tout à fait le même niveau…

Evidemment, la perspective enchante moyennement les footballeurs amateurs qui ont pour habitude de disputer leur match le dimanche à la même heure. Regardez un peu le déferlement de haine sous le tweet de la LFP.