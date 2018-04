OM: «J'ai juste vu le penalty et le carton rouge sifflés contre Lyon...» Rudi Garcia trolle l'OL sur l'arbitrage

Rudi Garcia blagueur en conférence de presse. — AFP

Rudi Garcia passe plutôt un bon week-end. Il fait beau à Marseille, les plages font le plein et l’OM aussi : trois points et cinq buts face à Lille, ce samedi. Grâce à cette victoire 5-1, Marseille recolle à Lyon, toujours troisième.

Vendredi, les Lyonnais ont battu Dijon 5-2. Et ça a un peu terni le week-end de Rudi Garcia. Car les Lyonnais soignent leur goal-average, et car les décisions de l’arbitre ont fait polémique. Les Dijonnais lui reprochent, entre autres, d’avoir oublié un penalty pour un tacle par-derrière de Rafael sur Said, alors que Lyon menait seulement 3-2.

OM: Aux racines du mal... Depuis quand Rudi Garcia est-il obsédé par l'arbitrage? https://t.co/VuEmtDlbr1 via @20minutesSport pic.twitter.com/QucyPo7KBy — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 31, 2018

Alors, Rudi Garcia a joliment ironisé, quand un confrère lui a demandé s’il avait vu le match de Lyon…

« J’ai pas tout vu, non. J’ai juste vu le penalty et le carton rouge sifflé contre Lyon… J’ai juste vu ça. »

Tweet de Jean-Michel Aulas dans 5, 4, 3, 2, 1…