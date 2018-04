Le sketch continue: Ben Arfa attaque le PSG et lui réclame plus de 100.000 euros

Ben Arfa réclame plus de 100.000 euros au PSG. — Jean-Michel Paint/AFP

On n’hésite entre rire ou pleurer. Alors que l’histoire entre le PSG et Ben Arfa est sur le point de se terminer, les auteurs de ce magnifique mélodrame nous ont réservé un dernier rebondissement histoire de ne pas lâcher le film avant la fin.

​Le Parisien nous apprend en effet que l’avocat du joueur, Me Jean-Jacques Bertrand, a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel pour dénoncer le PSG qui n’aurait pas versé plus de 100.000 euros à Ben Arfa. En cause, son absence lors du stage hivernal à Doha en décembre dernier. Enfin, presque…

La LFP va se réunir pour trancher

L’attaquant, malade à ce moment-là, aurait présenté un certificat médical au PSG quand celui-ci attendait plutôt un arrêt de travail. Ça pinaille sec du côté du PSG ! La centaine de milliers d’euros non versée par le club de la capitale correspond à une retenue sur salaire de deux jours et l’annulation de sa prime d’éthique du mois de décembre.

L’avocat de Ben Arfa a donc décidé de saisir la commission juridique de la LFP. Celle-ci devrait bientôt convoquer les deux parties pour débattre sur le sujet. La suite au prochain épisode, donc.