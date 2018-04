Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, on poursuit ce marathon de lives sur 20 Minutes avec, après la Coupe Davis et le Paris-Roubaix, un petit match de Ligue 1 entre le FC Metz et l’OL. Derniers de L1 avec 22 points, à six longueurs de Lille, 19e, les Messins sont dans l’obligation de faire un gros résultat s’ils veulent encore espérer avoir une petite chance de maintien. Mais ça ne va pas être simple car en face, ce sont des Lyonnais qui se battent avec l’OM pour une place sur le podium qui vont débouler à Saint-Symphorien. Les hommes de Génésio savent qu’ils n’ont pas le droit de se planter cet aprem et ils devraient vouloir faire une grosse perf' pour montrer aux Marseillais qu’ils ne vont rien lâcher jusqu’à la fin de la saison.

>> On vous donne rendez-vous un peu avant 17h pour suivre ce match entre Metz et Lyon.