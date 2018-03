«Ce mec est complètement fou»... Fasciné par Ibrahimovic, Stambouli lâche quelques anecdotes sympas

Ibra et Stambouli sous le maillot du PSG. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Parti du PSG à l’été 2016 pour Schalke 04, en Bundesliga, afin de retrouver du temps, Benjamin Stambouli a profité d’un entretien avec les journalistes de goal.com​ pour revenir sur son expérience parisienne et sa rencontre avec Zlatan Ibrahimovic. Visiblement fasciné par le personnage, le Français a tenu à partager quelques anecdotes sympas à propos du Z.

« Ce qui est spécial chez Zlatan Ibrahimovic, c’est son caractère, sa force sur le terrain et son leadership. C’est une personne incroyable qui réalise les choses plus vite que tout le monde. Zlatan est très intelligent et vous teste dans toutes les situations, seulement pour vous analyser, a-t-il confié à Goal. Il aime jouer, faire des choses comme ça, et est capable de contrôler certaines personnes de cette manière. »

L’ancien Parisien a été un peu plus loin et révélé un moment assez cocasse et qui traduit bien la personnalité d’Ibra : « Un jour, il y avait des infos à la télé et Zlatan m’a demandé de lui traduire ce qui était écrit parce qu’il y avait quelque chose à propos de lui. Je lui ai expliqué qu’ils avaient écrit "Zlatan est le roi de Paris". Je pensais qu’il était content, parce que c’était génial que les gens l’aiment tant. Mais non, pas du tout. Il était très en colère et a crié : "Putain, je ne suis pas le roi, je suis un dieu." Ce mec est complètement fou. » Oui, ça, on l’avait plus ou moins remarqué.