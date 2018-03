VIDEO. Ligue Europa: Le doublé d'Ocampos, le petit bijou de Payet... Les buts de l'OM contre Bilbao

Ocampos était en feu contre Bilbao. — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Dans un stade Vélodrome relativement bien garni (environ 38.000 spectateurs), l’Olympique de Marseille a sorti une prestation ultra convaincante face à l’Athletic Bilbao en huitième de finale aller de Ligue Europa. En fait, en commençant le match comme des morts de faim et en ouvrant le score au bout de 36 secondes de jeu grâce à un but d’Ocampos, les hommes de Rudi Garcia ont fait ce que le PSG a été incapable de faire face au Real Madrid en Ligue des champions.

Ocampos a finalement claqué son petit doublé tandis que Payet​ a inscrit un but splendide à la suite d’une erreur de la défense espagnole. Et même si la soirée a été contrastée à cause d’un but de Bilbao sur un péno très généreux et que Thauvin est sorti sur blessure, le bilan est bon pour l’OM avant le match retour à San Mamés.