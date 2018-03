Alerte bonne nouvelle (mais faut pas s'en réjouir): Kroos et Modric seraient forfait contre le PSG

Lo Celso a provoqué un penalty suite à une faute sur Kroos. — CURTO DE LA TORRE / AFP

Le PSG a ses problèmes avec Neymar, certes. Mais côté Real Madrid, on s'inquiète aussi. A priori pas pour Marcelo, qui devrait bien être présent mardi soir pour le match retour face à Paris. Mais en ce qui concerne les milieux de terrains Kroos et Modric, ça ne sent pas très bon selon les médias espagnols, Marca en tête. « Kroos et Modric, mission quasi impossible », titre d'ailleurs le quotidien espagnol ce samedi.

C'est évidemment un vrai coup dur pour le champion d'Europe en titre, qui perd ici deux de ses joueurs clés au milieu de terrain. Casemiro sera partant de son côté, avec qui ? Isco ? Asensio ? Bon courage à Zizou pour faire sa compo.