VIDEO. Ligue des champions: Willian ouvre le bal, Messi calme Stamford Bridge... Les buts de Chelsea-Barça

FOOTBALL Le match retour s'annonce très sympa entre Chelsea et le Barça...

Willian, lors de Chelsea-Barça, le 20 février 2018. — AFP

Chelsea et le FC Barcelone se rencontraient mardi soir en 8es de finale aller de Ligue des champions et les deux équipes se sont séparées sur un score nul (1-1) au terme d’une rencontre de foot plutôt sympa à suivre.

Ultradominés en première période, notamment au niveau de la possession de balle (75-25 pour le Barça), les Blues se sont pourtant procurés les meilleures occases. Par deux fois, Willian le malheureux a tapé les poteaux de Courtois, avant de finalement trouver la faille en début de seconde période.

Dans le dernier quart d’heure, alors que les Barcelonais ne se montraient plus franchement dangereux, il a fallu une erreur de Christensen et un tacle raté d’Azpilicueta pour qu’Iniesta et Messi ne remettent les deux équipes à égalité.

Tout va donc se jouer au match retour, au Camp Nou, et ça ne sera pas la même mayonnaise pour les hommes d’Antonio Conte.