La course à la Ligue des champions bat son plein, et Monaco est en grande forme. Après sa victoire 4-0 sur Dijon vendredi soir en ouverture de la 26e journée, les hommes de Leonard Jardim ont provisoirement pris 6 points d'avance sur Lyon. C'est beaucoup, surtout quand on sait que les Monégasques n'ont plus de Coupe d'Europe pour leur manger de l'énergie. Autant dire que cet après-midi au Stade Pierre-Mauroy, l'Olympique Lyonnais n'a pas vraiment le choix: il faut une victoire où un trou conséquent va commencer à se créer...

>> On se retrouve un peu avant 17h pour revenir à l'essentiel: le football (on t'aime Martin Fourcade)