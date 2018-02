VIDEO. Fiche de paie: Un seul joueur faisant partie du top 10 des salaires de L1 ne joue pas au PSG, saurez-vous le trouver?

Neymar et Dani Alves célèbrent un but lors de la victoire du PSG face au Celtic Glasgow en Ligue des champions, le 22 novembre 2017. — J.E.E/SIPA

C’est l’intrus de service. Mais alors un bel intrus. Selon l’enquête annuelle publiée par l’Equipe sur les salaires des joueurs de Ligue 1, Radamel Falcao est le seul parmi le top 10 des joueurs les mieux payés du championnat à ne pas évoluer au PSG.

La traditionnelle liste des plus gros salaires de L1 by l'Equipe.

(en brut pour bien gonfler les montants 😂)#PSG #teamOM #TeamOL #ASM pic.twitter.com/OiA4ouP1Nu — aZoU ⵣ (@Azou_75) February 6, 2018

L’attaquant colombien de l’AS Monaco occupe la 9e place du dit classement avec un salaire brut mensuel de 750.000 euros, mais il faut le voir comme un chiffre sous-évalué. En raison ru régime fiscal propre au club monégasque, Falcao touche cette somme quasiment en net et se situe en fait beaucoup plus haut, sans doute entre Kylian Mbappé et Thiago Silva, respectivement 3e et 4e du classement avec un salaire brut de 1,5 millions d’euros pour le jeune international et de 1,33 millions d’euros pour le capitaine parisien.

Top 10 des salaires en L1 des 4 premiers clubs pic.twitter.com/VJCHXfjQZb — Messinho (@aurel_mess) February 6, 2018

Suivent ensuite Di Maria, Marquinhos, Thiago Motta et Javier Pastore, alors que la totalité des titulaires parisiens émarge dans le top 15, en plus d’Hatem Ben Arfa, joueur le moins rentable de L1 et de loin. Le premier marseillais ? Dimitri Payet, avec 500 000 euros, arrive à la 14e place. Juste devant son coéquipier Luis Gustavo et le Niçois Mario Balotelli.