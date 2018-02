Fair-play financier: L'Uefa surveille les finances de l'OM et pourrait sanctionner le club

Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud. — B. Langlois / AFP

Le Paris Saint-Germain n’est plus le seul club français à flirter avec l’Uefa dans le cadre du fair-play financier. En effet, RMC nous apprend que les dirigeants olympiens ont sollicité un rendez-vous avec l’instance du foot européen afin d’évoquer avec elle la situation financière du club.

Et selon les dernières informations, les finances de l'OM seraient surveillées de près par l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC). En cause, des dépenses (transferts plus salaires) bien supérieures aux revenus du club et qui ne permettraient pas à celui-ci de se retrouver à l’équilibre d’ici à la fin du mois de juin 2018.

Investissement massif

« Le rythme des investissements à Marseille est insoutenable », prévient un membre de l’Uefa à nos confrères de RMC. Il faut dire que Frank McCourt, le nouveau propriétaire américain de l’OM, a pris en main un club aux finances exsangues et qu’il a massivement investi depuis août 2016 pour refaire du club marseillais une grosse machine de notre championnat.

L’instance du foot européen étudierait l’éventualité de sanctionner l’Olympique de Marseillle, même si ce devrait être une sanction négociée (une simple amende n’est pas à exclure), comme cela peut arriver quand un club est pris à défaut pour la toute première fois. On parle ainsi de « monitoring ».

En gros, les dépenses de l’OM sont sous surveillance de l’Uefa et les dirigeants marseillais collaborent régulièrement avec l’institution ; d’autres rendez-vous sont déjà à l’ordre du jour dans un futur proche. Pour autant, nous dit-on sur RMC, une sanction financière est jugée « probable » au sein même de l’Olympique de Marseille.