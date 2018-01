Mercato: Surprise, surprise, Mathieu Debuchy va s'engager avec Saint-Etienne

Mathieu Debuchy, lors d'un match d'Arsenal face à Besiktas joué le 27 août 2014 à l'Emirates Stadium. — BEN STANSALL / AFP

Hé ben, c’est quoi ce mercato de malade du côté de l’AS Saint-Etienne ? Alors que les Verts ont déjà engagé Paul-Georges Ntep, Yann M’Vila et Neven Subotic, L’Equipe nous apprend que les dirigeants stéphanois sont sur le point de signer un nouvel (ex) international en la personne de Mathieu Debuchy.

Mathieu Debuchy va signer à saint-Etienne dans les prochaines heures https://t.co/7hEeNYLL8K pic.twitter.com/SJZJWxVTZu — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 30, 2018

Libéré par Arsenal alors qu’il lui restait encore six mois de contrat, l’ancien latéral droit lillois est donc de retour en France, cinq ans après l’avoir quittée. Avec l’idée de se montrer sous son meilleur jour aux yeux de Didier Deschamps à moins de six mois du début du Mondial russe ? On va déjà attendre de voir quel est le niveau du bonhomme avant d’aller plus loin dans la réflexion.