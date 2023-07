GP F1 de Grande-Bretagne : Norris et Hamilton sur le podium de leur course nationale, derrière l’imbattable Verstappen… Revivez la course avec nous…

10h05 : Salut à toutes et tous et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre l’un des plus beaux Grand Prix de la saison, celui de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone !

Pas de surprise en pole position puisque Max Verstappen s’élancera une nouvelle fois de la première place, mais il sera suivi par les surprenantes McLaren de Norris et Piastri. Nos Français sont plus loin, Gasly a réussi à accrocher la 10e place, tandis qu’Ocon s’est loupé samedi, il ne partira que 13e. La bataille pour la seconde place devrait se jouer entre les McLaren, les Ferrari, 4e et 5e, et les Mercedes 6e et 7e. Les Aston Martin semblent un peu en retrait, Alonso n’est que 9e.

» Rendez-vous aux alentours de 15h45 pour suivre la course ensemble !