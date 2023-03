GP de Bahreïn : La surprise Alonso derrière un Verstappen intouchable, Leclerc abandonne déjà... Revivez la course avec nous

Actualiser

18h04 : Allez je raccroche sur ces déclarations. Une première course très tranquille pour Redbull et Max Verstappen qui plantent le décor d’entrée, ça va être dur pour les concurrents ! Et surprise, il faudra plutôt compter, au moins en début de saison, sur Aston Martin, avec le très beau podium de Fernando Alonso. Mercedes est encore en retrait et Ferrari doit déjà se remettre du premier abandon de Leclerc. Côté Français, Grand Prix très contrasté pour Alpine avec l’abandon d’Ocon après moultes erreurs, mais Galsy sauve les meubles avec 2 points et une 9e place. : Allez je raccroche sur ces déclarations. Une première course très tranquille pour Redbull et Max Verstappen qui plantent le décor d’entrée, ça va être dur pour les concurrents ! Et surprise, il faudra plutôt compter, au moins en début de saison, sur Aston Martin, avec le très beau podium de Fernando Alonso. Mercedes est encore en retrait et Ferrari doit déjà se remettre du premier abandon de Leclerc. Côté Français, Grand Prix très contrasté pour Alpine avec l’abandon d’Ocon après moultes erreurs, mais Galsy sauve les meubles avec 2 points et une 9e place. » Merci à toutes et tous d’avoir suivi ce premier GP de la saison, on se retrouve dans 15 jours pour l’Arabie saoudite.

17h54 : Allez je vous livre les réactions des trois premiers de ce Grand Prix : Alonso (toujours en mode pommade) : « Premièrement je voudrais féliciter Lance qui a été opéré il y a 12 jours, il s’est battu avec tout le monde, c’était incroyable. C’est très bon pour l’équipe. Faire un premier podium sur notre première course c’est incroyable, Ce qu’on a réalisé pendant cet hiver nous permet d’avoir la 2e meilleure voiture dès la première course, c’est surréaliste. » Sergio Perez : « Faire un doublé à Barhein quand on regarde comment on a débuté la saison dernière, c’est un beau résultat. On a bien travaillé, c’est super de voir le package solide que nous ont fait les gars. C’était important d’amener la voiture à l’arrivée. Mon départ m’a mis hors de portée d’une victoire mais la saison est longue et je me sens bien avec ce package, je suis proche de Max [Verstappen]. » Max Verstappen : « J’ai pu faire un très bon premier relais qui m’a permis de creuser l’écart. J’ai bien géré les pneus, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais je suis très heureux d’enfin gagner ici à Barhein. On a un très bon package, on va voir course après course mais l’équipe nous a fourni une voiture rapide. »



17h44 : Voici le classement de ce premier GP de la saison et de la première trempe de Redbull :

Le classement de ce premier Grand Prix de la saison, à Barheïn. - Sofascore



17h40 : Sainz 4e juste devant Hamilton, 5e, Stroll 6e, Russel 7e, Bottas 8e, Gasly 9e et Albon 10e.

17h38 : Et ca y est Alonso termine à la troisième position et signe son premier podium en zigzagant !

17h37 : Victoire de Max Verstappen pour le premier GP de la saison, et doublé de RedBull déjà largement devant !

17h35 : Alonso qui passe de la crème à Aston Martin en demandant la place de Stroll, dont le papa n'est autre que le patron de l'écurie rappelons le. Tout ca en conduisant à 300 km/h.

17h34 : Allez plus que deux tours, les RedBull toujours aussi tranquille. Ca ne devrait plus bouger devant.

17h31 : J'ai dit n'imp, désolé, Norris s'était juste arrêté une nouvelle fois. Je pensais qu'il allait abandonner. Mais non, il est 17e et dernier.

17h30 : « This is a lovely car to drive » savoure Alonso à la radio !

17h29 : Ca bataille au fond de la grille entre DeVries et les Haas. Autour de la 14e place quoi, pour l'honneur.

17h27 : Hamilton se fait les dents derrière Sainz, Alonso gère comme à son habitude devant. Il reste 6 tours.

17h27 : Double abandon pour les McLaren, Norris stoppe là le calvaire des orange !

17h25 : Devant les RedBull sont à l'aise, Verstappen a 10 sec sur Perez, qui a 26 secondes sur Alonso. Promenade de santé pour la bande à Horner ! : Devant les RedBull sont à l'aise, Verstappen a 10 sec sur Perez, qui a 26 secondes sur Alonso. Promenade de santé pour la bande à Horner ! 50/57 tours

17h23 : Alonso se régale, on l'entend s'encourager lui même à la radio. Quelle course de l'Espagnol et d'Aston Martin qui confirme leurs bons essais... Il va falloir compter sur eux en début d'année !

17h21 : Ca va être au tour d'Hamilton d'attaquer Carlos Sainz pour la 4e place.

17h19 : Alonso a deux doigts de faire la même à Sainz qu'à Hamilton, mais le pilote Ferrari resiste bien avant de bloquer ses roues au freinage suivant. Suffisant pour que le double champion du Monde passe à la 3e place !

17h17 : Allez Alonso dans les échappements de Sainz, le duel va débuter entre les deux espagnols ! 45/57 tours

17h17 : Fin du calvaire d'Ocon, qui finit par abandonner ! De l'autre coté du garage, Gasly vient de signer le meilleur temps !

17h14 : Gasly vient de prendre la 10e place à Albon, une Alpine dans les points !

17h13 : Ca repart, la 3e place va se jouer entre Sainz, Alonso, 2.5 derrière et Hamilton à moins d'une seconde de l'Espagnol !

17h12 : Tout s'est coupé dans la SF-23 de Leclerc, dur. Ca fait déjà la gueule chez les rouges. La virtual safety car est déployée.

17h10 : Leclerc va abandonner il est au ralenti !!! Ca commence pour Ferrari

17h10 : Allez petit point classement au 40e tour de ce premier GP : - Verstappen avec 11' d'avance - Perez - Leclerc à 12 secondes derrière. - Sainz - Alonso -Hamilton Gasly est 11 tout proche des points. Ocon est avant dernier après toutes ses pénalités.

17h08 : Ca y est le taureau des Asturies réalise un magnifique dépassement à l'expérience !

17h07 : Il reste 19 tours et la bataille continue, attention à ne pas cramer ses pneus du côté de l'Aston Martin 14.

17h05 : Alonso avait facilement pris le dessus, mais il a glissé au moment de remettre les gaz et Hamilton a repris l'avantage ! Magnifique !

17h03 : Et voilà l'Espagnol est dans la zone du DRS d'Hamilton, ca va combattre !

17h01 : Alonso ressort juste derrière Hamilton pour une bataille entre champion du Monde, ca promet pour la fin de course !

17h00 : Au tour des RedBull de s'arrêter, Perez en premier. Alonso aussi !

16h57 : Les Aston Martin 4 avec Alonso, qui ne s'est pas arrêté une deuxième fois, et Stroll 7e.

16h57 : Le numéro 63 de Mercedes se fait attaquer par Stroll dès sa sortie des stands, mauvaise stratégie sa gomme n'était pas assez chaude pour se défendre.

16h55 : Sainz rentre à son tour, et Russel enchaine derrière Hamilton !

16h54 : Hamilton au stand pour se prémunir d'un éventuel undercut d'Alonso !

16h52 : Il reste 27 tours, on a dépassé la mi-course !

16h50 : Aie aie aie le dimanche catastrophique d'Ocon qui a fait un excès de vitesse dans la voie des stands en réalisant l'une de ses pénalités. Ce qui fait 5 secondes de pénalité en plus ! Seule bonne nouvelle, il n'est pour l'instant plus dernier parce qu'Hulkenberg et Norris sont derrière.

16h48 : Début de la deuxième salve d'arrêt avec Gasly !

16h48 : Chez Ferrari, Sainz est à plus de 12 secondes de son compatriote, à la 4e place.

16h47 : Et Perez ne fait qu'une bouchée du pauvre Leclerc. Si RedBull place ses deux pilotes devant, contrairement à l'année denrière où Perez a parfois sous performé, la saison va être longue pour les concurrents.

16h45 : Alonso, intercalé entre les deux Mercedes, veut aller attaquer Hamilton devant lui à moins de 2 secondes !

16h44 : Et 10 secondes de pénalité pour Ocon pour ne pas avoir bien respecté la précédente de 5 secondes ! Qui dit mieux ?

16h44 : Perez à l'attaque de Leclerc, deux secondes en deux tours...

16h42 : Et Norris dépasse Ocon pour la 18e place, le normand est dernier la hchouma ! Sans avoir écopé de deuxième pénalité, pour l'instant.

16h40 : Et attention à Perez pour Leclerc, le mexicain vient d'enchainer deux meilleurs tours de suite avec sa gomme rouge. Il n'est plus qu'à 2 secondes de la Ferrari.

16h40 : En milieu de grille les Williams sont pas mal du tout, Albon est 10e, Sargeant, le rookie américain est 13e. Gasly est remonté à la 12e place, heureusement pour Alpine. Bottas fait la taf pour Alfa Romeo à la 9e place.

16h37 : Nouvelle enquête sur Ocon pour ne pas avoir bien respecté sa première pénalité, vous y croyez ? Il ne faut pas qu'Alpine deviennent les clowns du paddock non plus.

16h35 : Course bien cata de McLaren, abandon de Piastri à cause de son volant donc, et arrêt de 12 secondes de Norris, qui est 19e. Impeccable pour la team papaye.

16h33 : Bon ca y est tout le monde s'est arrêté, je vous fait un petit point classement. Verstappen est devant avec 11 secondes d'avance sur Leclerc, 2e, suivi de Perez chaussé de pneu rouge contrairement aux autres, en gommes dures. Suivent Sainz, 4e, Hamilton, 5e, Alonso, 6e, et Russel, 7e.

16h31 : Piastri abandonne à cause de son problème de volant

16h30 : La situation s'inverse entre Alonso et Russell, le pilote Mercedes met la pression désormais avec sa gomme dure !

16h29 : Pénalité de 5 secondes pour Ocon, ca pique !

16h27 : Verstappen vient de s'arrêter pour couvrir l'arrêt des Ferrari, mais il chausse des rouges et non des blancs !

16h27 : Incroyable, changement de volant pour Piastri, tout doit être réinitialisé !

16h26 : Leclerc au stand ! Et très bon arrêt, Sainz enchaine aussi sans souci ! Belle perfo de l'équipe Ferrari. Derrière Mercedes se manque avec Russell !

16h25 : Magnifique bataille entre Alonso et Russel, le britannique résiste à l'extérieur mais est obligé de céder devant l'expérience de l'Espagnol !

16h24 : Enquête sur Ocon qui pourrait avoir une pénalité pour ne pas s'être bien positionné sur la grille, bon début de saison chez Alpine, c'est bien !

16h22 : « Les pneus sont morts » dit Russell à la radio qui devrait bientôt rentrer aux stands !

16h21 : Derrière Alonso commence à mettre la pression sur Russell qui a finalement trop tapé dans sa gomme derrière son coéquipier !

16h21 : Max Verstappen est déjà en train de mettre plus de 7 secondes à Charles Leclerc, ca pique !

16h19 : Première entrée au stand pour Pierre Gasly qui vient chausser de la gomme dure. Arrêt un peu long, 3.7 secondes.

16h18 : On commence avec les « plans » chez Ferrari, là on part sur le plan A. On va faire confiance à Vasseur, leur nouveau patron, dans la stratégie.

16h17 : Russell se plaint du rythme d'Hamilton qui le devance de quelques secondes, l'octuple champion du monde a peut etre déjà cramé sa gomme !

16h15 : Alonso a peut être subi des dégâts sur son Aston Martin il a un rythme moins bon que celui de son coéquipier Stroll !

16h12 : Attention Leclerc, le monégasque bloque une roue avant dans le gros freinage du virage 1, il ne faut pas ruiner son train de pneus neufs économisé en qualif !

16h10 : On vient de voir le ralenti de l'action de Stroll, et c'est du grand n'importe quoi il arrive comme une balle sur son coéquipier dans le virage 4 je crois. Le clan Aston Martin peut s'estimer heureux de ne pas avoir de dégâts à déplorer !

16h08 : Du côté de nos Français, Ocon a perdu deux places il est désormais 11e, Gasly en a gagné deux, il est 18e.

16h07 : Verstappen prend déjà le large en tête, comme il fallait s'en douter. Leclerc résiste à Perez, Bottas a gagné quatre positions. Et Stroll s'est bien manqué, il a touché son coéquipier ce qui explique la dégringolade des Aston Martin.

16h05 : Alonso dépassé par les deux Mercedes, bon coup d'Hamilton qui dépasse Russell

16h05 : Mauvais départ de Perez qui se fait dépasser par Leclerc à la deuxième position !

16h05 : C'est parti !

16h03 : Les F1 se mettent en position sur la ligne de départ, ca va partir messieurs dames !

16h03 : Déjà un blocage de roue de Lance Stroll pendant le tour de formation, on vous rappelle qu'il conduit avec un poignet cassé. Il s'est fait opérer pour pouvoir tenir sa place.

16h01 : 57 tours à parcourir ce dimanche après-midi, avec une stratégie à deux arrêts sur le papier. Mais la voiture de sécurité est intervenu lors des cinq dernières courses sur circuit !

16h00 : Les mécaniciens s'écartent et les monoplaces démarrent ! La pression !

15h58 : Allez plus que deux minutes avant le départ du tour de formation !

15h54 : Du côté de Mercedes, on est un peu plus proche de la tête que prévu mais on les imaginait quand même combler un peu plus leur retard sur RedBull et Ferrari. Toto Wolff confiait samedi soir réfléchir à la pertinence de continuer avec leur concept de zéro ponton.

15h49 : Petit espoir pour les adversaires de Max Verstappen, le double champion du Monde n'est pas en réussite sur ce circuit puisqu'il a déjà abandonné cinq fois en neuf participations. Les deux RedBull avaient abandonnées l'année dernière.

15h44 : A surveiller, le premier relai de Charles Leclerc qui a économisé un train de pneus rouges lors des qualifs hier ! Ca ne devrait pas lui permettre de dépasser les RedBull, mais on va suivre ca de près.

15h39 : On vous rappelle la grille de départ de ce premier GP, Max Verstappen et Sergio Perez, les deux pilotes RedBull devancent ceux de Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz. La surprise de ce début de saison, Aston Martin et Fernando Alonso s'élancera de la 5e place devant les Mercedes. Nos Français Esteban Ocon partira 9e, tandis que son nouveau coéquipier Pierre Gasly partira de la dernière positions après ses qualifs ratées hier.

15h34 : Hello les amis, quel immense plaisir de vous retrouver pour suivre ce premier rendez-vous de la saison 2023 de F1 !