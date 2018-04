Paris-Roubaix: Dans un état grave après une chute, Michael Goolaerts a été héliporté à l'hôpital de Lille

Paris-Roubaix 2018. — JEFF PACHOUD / AFP

Le coureur belge Michael Goolaerts (Vérandas Willems-Crélan), âgé de 23 ans, a été héliporté dimanche au centre hospitalier de Lille (nord) dans un état grave après une chute sur un secteur pavé de Viesly lors du Paris-Roubaix, a-ton appris auprès des secours.

🚑 Après une terrible chute, Michael Goolaerts a été emmené à l'hôpital.

Pas d'infos supplémentaires pour le moment.#ParisRoubaix https://t.co/4ht2JMBgS4 — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) April 8, 2018

Peu avant midi, le cycliste a chuté et s'est retrouvé inconscient et en arrêt cardio-respiratoire, selon les sapeurs-pompiers. Il a été pris charge et réanimé par l'équipe médicale de la course, puis les sapeurs-pompiers et le Smur avant d'être héliporté à l'hôpital de Lille, selon la même source.