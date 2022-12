Costa Rica - Allemagne EN DIRECT : Neuer sauve la Mannschaft… La défense allemande fait peur…

: Hello à toutes et tous, et bienvenue pour suivre la dernière journée de ce groupe E de la Coupe du monde 2022. Au programme ici, la rencontre décisive entre le Costa Rica et l’Allemagne pour une qualification pour les huitièmes. Après leurs débuts plus que ronronnant avec une défaite face au Japon et un nul contre l’Espagne, la Mannschaft n’a désormais plus qu’une option : gagner, et espérer une victoire de l’Espagne. Ou gagner en soignant sa différence de but, en cas de match nul dans l’autre match. Les Costaricains, mieux placés avec 3 points, doivent aussi gagner, ou faire match nul en cas de défaite des Japonais. Encore beaucoup de suspens donc.

» Rendez-vous aux alentours de 19h30 pour suivre l’avant match ensemble, avec le coup d’envoi prévu pour 20 heures.